01.02.2020 | 04:00

"Bob Marley va fer que jo m'enganxés a la música 'reggae'. Si hagués de triar una de les seves cançóns, jo em quedaria amb 'Stop de train'; simplement perquè m'agrada des del punt de vista musical. De fet la gent idolatra la figura de Bob Marley, però no hem d'oblidar que ell era Bob Marley & The Wailers. Vull dir, no hem d'oblidar la banda. De fet a mi m'agradava més el grup (The Wailers) en els seus inicis, quan feien 'ska' i hi havia en Bunny Wailer i en Peter Tosh. Aquest últim va ...