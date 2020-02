L'aniversari de la llegenda del "reggae"

Reportatge

01.02.2020 | 04:00

En una petita illa caribenya de platges paradisíaques i marcada cultura musical va néixer, el 6 de febrer del 1945, un cantant i guitarrista, compositor, pacifista i abanderat del "reggae" i el moviment rastafari arreu del món. Robert Nesta Marley, més conegut com a Bob Marley, figura llegendària i rostre icònic global, hagués complert dijous vinent 75 anys si un càncer no se l'hagués endut quan tan sols en comptava 36.Però la petjada musical de qui va posar veu a cançons com "Could you be ...