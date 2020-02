Els beneficis de les mascotes

Animals de companyia

01.02.2020 | 04:00

Està comprovat que tenir un animal de companyia és positiu per a millorar el nostre estat d'ànim. Ens ajuda a desenvolupar aspectes com ara la responsabilitat, la socialització i l'empatia. Però sobretot ens compensa a nivell emocional, ja que allunya el sentiment de soledat i ens fa més feliços.Tenir una mascota com a company de vida és una gran decisió. Comporta una responsabilitat que cal assumir amb maduresa, ja que hem de cobrir les seves necessitats, tant físiques com emocionals. No ...