«Estava al lloc adequat en el moment idoni»

Converses. Jordi Díaz, ballarí

Juan Carlos Montes

25.01.2020 | 04:00

DE TERRASSA ALS MUSICALS DE MADRID. En Jordi Díaz és un jove artista de 23 anys, veí de Can Palet, que viu a Madrid. S'ha convertit en un dels ballarins més joves que actuen a "La jaula de las locas", el musical de l'Àngel Llàcer i Manu Guix que triomfa al Teatro Rialto, a la Gran Via madrilenya. El ballarí egarenc diu que ara està vivint un somni professional i no es vol despertar.Forma part d'una de les comèdies musicals que més èxit tenen a l'Estat. És una de les peces importants del cos de ...