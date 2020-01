Al darrere de la trama

Reportatge

Emili González

25.01.2020 | 04:00

La part de la meva feina que m'és m'agrada, és la d'escriure en solitari. La d'emportar-me l''escaleta' del capítol o d'una escena a casa i buscar la manera de treure-li el màxim suc possible a aquelles idees un pèl més generals que s'han consensuat prèviament a la reunió. Tot i que en el món de les sèries, a diferència del cine, la part més important de la feina sol fer-se a la sala de guió amb la resta de l'equip, 'escaletant' tots junts i buscant per on ha d'anar la sèrie", conta l'Èric ...