La biomassa, un recurs natural

Calefacció "sostenible"

18.01.2020 | 04:00

És una forma ecològicament neta de posar casa nostra a la temperatura desitjada, donat que s'obté d'un recurs energètic renovable. Parlem de la biomassa, un material que cada vegada s'utilitza més com a recurs per al sistema de calefacció (domèstic, d'empreses, escoles, edificis oficials...) i també per generar aigua calenta.El concepte de biomassa, entès en un sentit ampli, es refereix als residus que procedeixen de les activitats forestals, agrícoles i ramaderes. També la fracció orgànica ...