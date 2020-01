Ha arribat la revolució sexual?

Reportatge

Laura Massallé

18.01.2020 | 04:00

Només diré que he esborrat el Tinder", "de la droga se'n surt, d'això no", "la millor compra que he fet a la meva vida", "no pensava que fos tan satisfactori", "el millor amic de qualsevol dona que funcioni amb el clítoris", "arribo a l'orgasme en dos minuts", "totes les dones n'haurien de tenir un". Aquests són alguns dels comentaris que es poden trobar a Internet en referència al Satisfyer, una joguina sexual que s'ha popularitzat de forma impressionant els últims mesos, fins a convertir-se ...