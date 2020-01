Plantes d'interior: com cuidar-les

Decoració

11.01.2020 | 04:00

Posar una mica de "verd" dins de casa sempre és una bona idea per refrescar o oxigenar l'ambient, i així fer més agradable les estances de casa. Tenir cura de les plantes d'interior (dels cactus, les suculentes, les monsteres, les piles...) pot ser a més un bon entreteniment si ens hi aficionem. Ara bé, no tothom sap com "mimar" les seves plantes per tal que creixin amb el màxim vigor i siguin l'enveja de les nostres visites. La web ...