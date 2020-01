11.01.2020 | 04:00

El món es va preparar a consciència per a l'efecte 2000. En el canvi de segle hi havia por que tot el que estigués controlat per la informàtica, per xips que no entenien el nou any, es vingués a baix. Els transports no respondrien, els telèfons deixarien de funcionar, els serveis d'emergències es col·lapsarien... Al final, res de res.El pròxim 2 de març, el portal d'Internet amb directori web i servei de correu ...