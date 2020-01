Una nova vida per a gossos i gats

Reportatge

Emili González

04.01.2020 | 04:00

Demà, que és nit de Reis, molts infants satisfaran les seves il·lusions, embolicades en brillant paper de regal. Encara que no ocorre a totes les cases, alguns pares i mares atenen, amb el beneplàcit dels tres Mags d'Orient, les insistents peticions dels seus fills i els acaben obsequiant amb una mascota que no és de peluix, sinó que respira, menja i té en definitiva unes necessitats que caldrà atendre durant la resta de l'any.Segons un estudi elaborat per la Fundació Affinity, un referent a ...