Una família amb cinc gossos adoptats, i peixos, ocells, tortugues, gallines...

04.01.2020 | 04:00

La família Urbano-Navarro viu a la urbanització de Can Corbera, a Viladecavalls. La seva passió pels animals, ha comportat que l'Anna Navarro i el Joan Urbano (el pare i la mare), i que l'Anaïs i la Ivet (les seves filles) visquin molt ben acompanyats. Un estany amb peixos ens rep en entrar. A la bassa tampoc hi falten les tortugues d'aigua, que no podem veure, ja que en aquesta època estan hivernant.Però és que també tenen gallines i ...