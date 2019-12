"A 'Merlí' soc Susana, una 'pija'"

Emili González Nebridi Aróztegui

27.12.2019 | 20:47

DE TEATRE I TV. Movistar+ va anunciar la setmana passada que hi haurà una segona temporada de "Merlí: Sapere Aude", la sèrie derivada (o "spin off") de la reeixida producció de TV3 sobre el famós professor de filosofia i els seus alumnes. La història se centra ara en la vida del Pol en el seu pas de l'institut a la universitat. A "Merlí: Sapere Aude", hi apareix una terrassenca, l'actriu Teresa Sánchez.

Com és el seu personatge a la sèrie?Doncs soc Susana, una "pija". De fet és un personatge d'aquells satèl·lits, perquè els protagonistes són un grup de joves de 18 i 19 anys encapçalats pel Pol Rubio, alumne del Merlí. El protagonista és en Pol i els amics que coneix a la universitat. Aleshores la sèrie mostra el nucli familiar d'algun d'aquests estudiants. I la Susana, el meu personatge, és l'amiga de la tieta i la mare d'un d'aquests alumnes amb qui en Pol fa molta amistat. De vuit capítols ...