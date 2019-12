"És una ciutat divertida, hi trobes de tot" MARTA ALEMANY

28.12.2019 | 04:00

"Visc a Madrid des del 2016 per motius laborals. Sóc responsable de l'àrea de publicitat digital a Amnistia Internacional España"La millor paraula que defineix Madrid és "divertida". És una ciutat on tens de tot, tots els dies de la setmana, per a tot tipus de butxaques, gustos i edats. És molt pràctica i sí, molt i molt gran. El barri on visc, Nuevos Ministerios, concentra característiques de centre de ciutat (amb botigues típiques comercials, gimnasos, parcs i places), de barri (botiguetes, ...