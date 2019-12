Utilitzar la tecnologia per salvar vides

L'excés de velocitat és una de les principals causes dels accidents de trànsit.

L'excés de velocitat és una de les principals causes dels accidents de trànsit.

Seguretat vial

21.12.2019 | 04:00

Més de 25 mil persones van morir l'any passat a les carreteres europees, i 135 mil hi van patir ferides greus, segons les xifres fetes públiques per la Comissió Europea. Són unes dades prou esfereïdores per tractar d'afrontar un problema endèmic, el dels accidents de trànsit, amb l'ajuda de nous aliats. La tecnologia en pot ser un de primer ordre.Així ho ha considerat el Parlament Europeu, que recentment ha aprovat una directiva que busca ...