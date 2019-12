La ponsètia, la flor que fa Nadal

La ponsètia és una planta a la qual no agrada l'excés d'aigua; per tant, s'ha de regar amb moderació.

La ponsètia és una planta a la qual no agrada l'excés d'aigua; per tant, s'ha de regar amb moderació.

Plantes d'interior

21.12.2019 | 04:00

El color vermell de les seves flors (que també poden ser blanques o roses) decoren les taules, les estanteries dels mobles, els marbres de la cuina o qualsevol altre racó de casa per Festes. El verd intens de les seves fulles també és característic de la ponsètia, coneguda com a "flor de Pasqua"... o "flor de Nadal".Es tracta de la planta per excel·lència d'aquestes entranyables dates. La ponsètia és ...