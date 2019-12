Recordant el pare i el pediatre

Santi i Xavier Rodríguez Alsina, pediatre i cirurgià

14.12.2019 | 04:00

A la porta exterior d'entrada a la consulta que tenen a la Plaça de Josep Freixa i Argemí, número 7 (baixos), hi ha una placa on encara hi figura el nom del seu pare, el doctor Manuel Rodríguez Alsina. "Era pediatre (el veiem visitant un bebè en la fotografia en blanc i negre de la imatge de dalt); tot i que antigament un pediatre també visitava molt com a metge de medicina general, perquè de doctors n'hi havia pocs i no existien els ...