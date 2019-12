La nostra llar s'omple de fantasia

Una ambientació inspirada en els espais nòrdics amb el blanc glacial i el blau com a protagonistes és una aposta elegant i segura.

Decoració nadalenca

14.12.2019 | 04:00

A pocs dies del dia de Nadal són moltes les famílies que han començat a decorar casa seva per crear una ambientació nadalenca. Ara toca tornar a vestir de festa i fantasia cada racó de la casa, començant per la cuina i passant pel menjador, la sala de bany i arribant als balcons, les finestres o la porta d'entrada. Us en proposem algunes idees i tendències.Com sempre el Nadal és gelat i els espais nòrdics són els que ...