Bon nadal! I ja van cinc amb vosaltres!

13.12.2019 | 13:35

Molts dels nostres lectors els semblarà mentida, però sí. És així. Aquest desembre celebrem el cinquè Nadal al vostre costat i ja sumem 269 números publicats. Un total 5 anys de Gent DT, la revista de Diari de Terrassa. I ens enorgulleix atresorar infinitat de vivències, emocions i històries de les quals hem après molt al costat de centenars de terrassencs i terrassenques de diferents professions, aficions i ideologies.

En aquest cinquè aniversari (la revista va néixer el 25 d'octubre del 2014) hem volgut acostar-nos a les vides de sis grups de germans molt especials: porten el mateix cognom i també es dediquen a la mateixa professió. I ens ha resultat curiós i simpàtic veure a tres germanes a la mateixa farmàcia; tres germans treballant a l'hostaleria, dos arquitectes o dos parelles de germans metges.

La ciutat batega amb històries humanes captivadores, valentes, moltes d'elles lliçons de vida i descobrir-les és el que més ens satisfà. Joves que es rebel·len per defensar la seva identitat de gènere, dones egarenques que practiquen la boxa o el futbol, que lluiten contra el càncer de mama o terrassencs que desenvolupen un treball original o diferent (com els especialistes de cinema) han estat protagonistes dels reportatges. També seguim de prop les tendències del moment com ara l'afició pels jocs virtuals, per l'alpinisme i l'escalada o pel parkour, l'art de superar obstacles, entre moltes d'altres.

Gent DT compta amb un equip humà extraordinari que seguirà cercant aventures i històries que entusiasmin els lectors. Per molts anys!

Teresa Romero

coordinadora del suplement Gent DT