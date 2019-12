«M'agraden molt les distòpies»

07.12.2019 | 04:00

CIÈNCIA-FICCIÓ. Esther Valero és llicenciada en Sociologia i escriptora. Ha guanyat alguns premis amb els seus relats, té un blog sobre feminisme i cuina vegetariana, ha col·laborat a Matadepera Ràdio i fa pocs dies que ha presentat a la llibreria Synusia la novel·la futurista "Tratado de la involución" (Libros.com), una distòpia amb missatge ecologista.

"Tratado de la involución" és la seva primera novel·la?En realitat és la segona. Fa uns dotze anys, vaig escriure una novel·la molt grisa i depriment que jo mateixa em vaig autopublicar. Però amb "Tratado de la involución" l'experiència ha estat més enriquidora.També escriu contes, oi?Jo sempre he escrit. He fet relats setmanals per a un programa de Matadepera Ràdio i tinc un blog des de fa més de dos anys on reflexiono sobre feminisme i cuina vegetariana.Aquests temes apareixen també a la ...