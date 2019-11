Vals de descompte per gaudir de la pista de gel a la plaça Nova

Gremi d'Hstaleria de Terrassa

30.11.2019 | 04:00

El Gremi d'Hostaleria com organitzador amb l'Ajuntament de Terrassa de la pista de gel que hi haurà durant les festes de Nadal del 5 de desembre al 7 de gener a la Plaça Nova, informa les associacions, bars/restaurants i comerç en general de Terrassa (no particulars), que tots aquells que vulguin tenir vals del 50% de descompte als seus establiments per oferir als clients els poden passar a recollir pel Gremi (ctra. de Castellar, núm. 94) de dilluns a dijous de 9.30 ...