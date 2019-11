Afirmats en el seu gènere

Reportatge

Emili González

23.11.2019 | 04:00

En néixer, en funció dels nostres genitals, se'ns assigna un gènere determinat que respon a una classificació binària i tradicionalment inalterable. Si tenim penis, se'ns classifica dins del gènere masculí. I si tenim vulva i vagina, se'ns atorga el femení.Però hi ha persones que al llarg de la vida se n'adonen que no se senten identificades amb aquesta atribució inicial basada en la genitalitat i erròniament dicotòmica. Són les persones "trans", un "terme paraigües utilitzat per referir-se de ...