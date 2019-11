Oci

16.11.2019 | 04:00

De "La Habana Vieja", declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, a la plaça de la Revolució, on trobem el monument a José Martí (icona de la independència cubana) i la coneguda imatge d'Ernesto "Che" Guevara sobre la façana del ministeri de l'Interior. De la incessant vida al "malecón", on el so de les guitarres es confon amb el trencar de les ones, fins als cafès, bars i carrers de la ciutat, plens ...