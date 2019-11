«Fer del lleó Scar a Madrid és molt fort»

Converses. Pitu Manubens, actor

16.11.2019 | 04:00

Pitu Manubens, terrassenc de 31 anys, és un dels protagonistes del musical més exitós d'Espanya: "El rey león". Ja són nou temporades al teatre Lope de Vega de la Gran Via de Madrid, amb milions acumulats d'espectadors i penjant el "No hi ha entrades" gairebé a diari. Un dels artífexs d'aquest prodigi és de casa: sota la caracterització del personatge Scar hi ha en Pitu Manubens.L'èxit més gran del Broadway madrileny té accent egarenc.Mentre feia a Barcelona "Scaramouche", de Dagoll Dagom, va ...