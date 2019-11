Talent musical amb segell terrassenc

09.11.2019 | 04:00

oy a bailar sin freno, para curar mi herida. Voy a cantar sin miedo esta canción. Voy a gritar al cielo y celebrar la vida. Quiero cantar contigo esta canción", canta Miki Núñez a "Célebrate", el seu primer single, una cançó que convida a estimar-se més i viure la vida. El cantant de Can Palet acaba de treure el seu primer disc, "Amuza", després de passar per "Operación Triunfo", el "talent show" musical de RTVE i Gestmusic, i representar a Espanya al Festival d'Eurovisió d'aquest any amb "La ...