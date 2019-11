09.11.2019 | 04:00

Una bona manera de planificar la visita a aquesta perla natural del Mediterrani és consultar la web de l'Oficina de Turisme. Trobareu propostes de recorreguts per les vies verdes, horaris del ferri que heu d'agafar des d'Eivissa per arribar-hi, l'agenda d'activitats culturals i de proves esportives i descripcions dels enclavaments històrics. El Far del Cap de Barbaria, el petit poble d'Es Caló de San Agustí; el desert rocós de Sa Pedrera; o l'estanc de Ses Salines són els racons més ...