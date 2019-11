«Ens falta més educació sonora»

09.11.2019 | 04:00

"SOUNDPAINTING." Montserrat Solé Pàmies, també coneguda pel seu nom artístic, Alba Monart, és pianista, compositora, professora de música i terapeuta. Ha tocat en formacions clàssiques i amb grups de rock. Ara vol donar a conèixer el "soundpainting", una disciplina artística sorgida als Estats Units que constitueix un pas més enllà en la improvisació.

Què és el "soundpainting"?És un llenguatge no verbal, a través de gestos, per orientar els músics i compondre en temps real. Amb els gestos indiques qui tocarà, què, com i quan.Té a veure amb la improvisació? És un pas més enllà en la improvisació. Té un component important de creació. No hi ha partitures i no saps què passarà, però és enriquidor. Dóna una visió àmplia del que és la música i del que pot aportar. I és molt visual.El director de l'orquestra deu haver de ser molt bo, oi?En aquest ...