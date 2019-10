Viticultura

19.10.2019 | 04:00

A l'octubre, just quan la maduració del raïm és l'òptima, és quan s'assoleis la màxima activitat de la verema. La tradició de recollir el raïm es converteix en un procés clau per als productors i, al mateix temps, de gran interès per a l'enoturisme. Darrere d'un bon vi negre, un rosat o un blanc hi ha ara uns mesos de collita, premsat, fermentació..., fins a aconseguir la qualitat desitjada d'aquella denominació ...