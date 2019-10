"La Virgen de la Rosa", de Rafael

12.10.2019 | 04:00

Com és el dècim d'aquest any de la Loteria de Nadal? Es tracta del quadre "La Virgen de la Rosa", del pintor Rafael, que es conserva al Museu del Prado. Amb aquesta il·lustració es pretén retre homenatge a la pinacoteca de Madrid que enguany compleix el seu segon centenari. Pintat l'any 1520 sobre taula de fusta, i no sobre tela com es pensava, es tracta d'una Sagrada Família amb el Nen Jesús en braços de la Mare de Déu. ...