Un sorteig amb més de 200 anys d'història

Els nens de Sant Ildefons canten cada any els números premiats.

12.10.2019 | 04:00

L'origen d'aquesta tradicional loteria de l'Estat es remunta a inicis del XIX. Com a "Sorteig de Nadal" es coneix des de 1892.Tot i les diferents teories, els historiadors fixen l'invent de la loteria entre finals del segle XVIII i principis del XIX. Va ser el marquès d'Esquilache qui, amb ajuda del rei Carles III, va implantar una espècie de joc de loteria de caràcter benèfic per aconseguir recursos per als hospitals i les obres caritatives. Aquesta ...