Les tendències més a l'alça

12.10.2019 | 04:00

Arriba la tardor i amb ella les noves tendències de moda que no pararem de veure a totes les botigues. Us presento els quatre grans trets més destacats que aquesta temporada omplen les col·leccions de les principals marques comercials i dissenyadors.Mànigues abullonades i les espatlleres estil dels anys 80. Les hem pogut veure sobre la passarel·la gràcies a Givenchy i ara les podràs trobar per totes les botigues. La tendència engloba tot ...