«Els meus poemes són molt visuals»

Converses, Anna Fernández, professora i escriptora

Dolors Font

12.10.2019 | 04:00

Anna Fernández és llicenciada en Història de l'Art. Ha estat llibretera, col·laboradora en projectes artístics a la Casa Baumann i professora. Aquest any ha publicat el seu primer llibre, el poemari "Cova", que ja va per la segona edició. A més, fa uns dies que ha encetat una nova etapa professional a Perpinyà com a mestra en un projecte d'immersió lingüística a la Catalunya Nord."Cova" és el seu primer llibre?És el primer llibre que publico. Jo ja escrivia, col·laboro amb un blog a la web ...