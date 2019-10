El perfum i la cultura popular

05.10.2019 | 04:00

Marlene Dietrich va ser la primera actriu de cinema que va inspirar un perfum però la que va fer més per promocionar-ne un va ser Marilyn Monroe, quan va afirmar que "per dormir només em poso unes gotes de Chanel nº 5". Des d'aleshores moltes estrelles de cinema han estat contractades per fer publicitat de grans marques: Audrey Hepburn, Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law, Scarlett Johansson, Brad Pitt, Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Nicole Kidman, ...