Okinawa, la cara tropical del Japó

Oci. Viatges

05.10.2019 | 04:00

El visitant que viatja al Japó normalment se centra a Tòquio, Kioto i les àrees veïnes corresponents. En té prou per a meravellar-se amb la cultura dels temples, els edificis futuristes i l'extrema amabilitat dels nipons. Tot i així, si hi pot allargar una miqueta l'estada, una opció fantàstica és viatjar fins a Okinawa. Situada a dues hores i mitja en avió des de Kioto, al sud, és una destinació esplèndida per a descansar i gaudir d'unes platges a l'alçada de les millors aigües asiàtiques.La ...