Compromís amb el medi ambient

Motor. Suzuki

05.10.2019 | 04:00

En la seva aposta per la sostenibilitat, Suzuki se situa com una de les marques amb menys emissions de CO? per vehicle venut a Europa, situant-se en sisena posició del rànquing elaborat pel consultor independent JATO. Suzuki, a més, és una de les cinc marques que ha aconseguit reduir les seves amissions, passant dels 114,9 grams de CO? per quilòmetre de 2017, a 114,2 g/km el 2018, una Xifra que se situa per sota de la mitjana d'emissions de CO? per ...