10 viatges per sentir-se de nou com en unes vacances

Edimburg, la mítica capital d'Escòcia, una ciutat enigmàtica amb impressionats edificis medievals i de llegenda per descobrir en una visita obligada.

Oci. Escapades de tardor

05.10.2019 | 04:00

Aquesta setmana un grup de tres famílies senceres s'ha reservat quatre dies -de dijous a dissabte- per fer una escapada turística fins a Roma. Al mateix temps un matrimoni acaba de tornar d'una setmana de plaer per Granada i Màlaga, mentre la filla i la seva parella han estat a Bilbao. En dues setmanes un altre matrimoni de terrassencs partirà cap al Japó en un viatge mig professional. Són tres exemples que demostren com el bon temps de l'octubre anima cada cop a més viatgers a escapar-se uns ...