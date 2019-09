«Volia crear intriga i ha sortit una paròdia»

Converses. Gina Escudero, escriptora

Dolors Font

28.09.2019 | 04:00

Gina Escudero es va llicenciar en Periodisme per la UAB l'any 2012 i en Publicitat i Relacions Públiques per la UOC el 2015. Treballa al departament de màrqueting d'una coneguda marca de moda. Acaba de publicar, sota el pseudònim de Georgia Esquire, la seva primera novel·la, "Aquella noche en el hotel" (Amazon), que és una paròdia dels gèneres policíac i romàntic en clau d'humor negre.Li he de dir Gina o Georgia?No, no, ...