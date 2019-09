Plantes per a petits espais

Tendències

21.09.2019 | 04:00

Tenir poc espai a casa no limita les possibilitats de tenir plantes a la llar. La dissenyadora de jardins Philippa Pearson hi aposta en el seu llibre "Grandes ideas para espacios pequeños", on explica com realitzar decoracions amb plantes, composicions florals i fins i tot cultivar hortalisses a casa."Decorar amb plantes la casa és una manera de maximitzar l'espai, d'animar-lo", comenta Pearson en el seu llibre. La dissenyadora aposta pel cultiu en miniatura o ...