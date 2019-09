La calvície no és només cosa d'homes

Reportatge

Laura Massallé

21.09.2019 | 04:00

Sovint s'associa la imatge d'una dona sense pèl al cap amb la d'una persona amb càncer a qui estan fent tractament. Però hi ha dones que són calbes per altres motius.Una de les causes pot ser l'alopècia androgènica, o calvície de patró masculí, que tot i que afecta principalment als homes, també pateixen algunes dones. Aquest tipus d'alopècia és provocada per l'acció de les hormones masculines o andrògens sobre el fol·licle pilós, provocant la seva miniaturització progressiva.La falta de ...