31.08.2019 | 04:00

42 anys. Enginyera forestal.És de Callús, un municipi de la comarca del Bages. Abans d'arribar a Sant Llorenç, la Sònia Llobet no havia treballat mai en un paratge així. "Em dedicava a la restauració forestal de zones cremades", indica. La Sònia diu que "treballar en un espai natural com el de Sant Llorenç et permet començar el dia amb forces renovades". Aquesta tècnica de territori també s'ocupa d'aquelles tales d'arbres estudiades que, d'una forma controlada i per motius diversos, es duen a ...