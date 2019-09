«Les sèries són un mirall del present»

Converses

03.09.2019 | 04:00

EXPOSICIÓ. Ramon Balcells és llicenciat en Publicitat per la Universitat Pompeu Fabra, però la seva passió és el cinema. Ha dirigit curtmetratges i peces de videoart i ha col·laborat amb directors com Pere Portabella i Albert Serra. També és l'autor de l'exposició "Sèries, sèries, sèries", que es pot veure a la galeria la Puntual del Mercantic de Sant Cugat fins al 22 de setembre.

Com va néixer "Sèries, sèries, sèries"?La idea del projecte va sorgir en un sopar amb la Mariona Ibáñez, que és la persona que porta la galeria la Puntual. També he d'agrair la col·laboració del meu antic professor Octavi Aballí, que l'ha fet créixer en termes conceptuals i estètics. L'exposició surt de les meves inquietuds cinèfiles i que ara tothom diu que la televisió és més important en aquests moments que el cinema.Això diuen. Sembla que la televisió passa per un molt bon moment.És un ...