«Has de perseguir els teus somnis»

24.08.2019 | 04:00

DE TERRASSA A MÈXIC. Lluc Carulla va estudiar violí i clarinet al Conservatori i Administració d'Empreses a l'EUNCET. Va ser President i productor d'espectacles de la Banda de Terrassa. Durant una estada a Alemanya es va enamorar d'una noia mexicana i ara viu a Santiago de Querétaro on exerceix de "business angel", una feina que consisteix en assessorar emprenedors.

Vostè va ser fundador de la Banda de Terrassa?No, quan hi vaig entrar ja feia temps que existia. M'hi vaig incorporar com a clarinetista, després vaig ser membre de la junta directiva i vaig ser-ne el President durant un any, quan l'anterior Presidenta, la Núria Altimiras, se'n va anar a viure a les Canàries l'any 2012. Paral·lelament també tocava en un duo amb un altre clarinetista.També produïa espectacles.No sé si "productor" és la paraula més adient, trobo que sona molt grandiloqüent. Amb ...