Què fer si viatges amb la teva mascota

Tot i que algunes persones quan viatgen intenten convèncer un familiar o amic o bé buscar un professional perquè tingui cura de la seva mascota mentre estan fora de casa, altres s'atreveixen a viatjar amb el gos o el gat.Quant a l'alimentació dels animals de companyia, depèn del lloc de destí pots tenir accés o no a menjar per animals. Encara que hi tinguis accés, és recomanable dur menjar per a almenys un parell de dies. Sempre és aconsellable portar menjar sec, ja que serà més fàcil de ...