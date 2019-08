No sense les meves vambes blanques

17.08.2019 | 04:00

D'ençà que l'estètica esportiva va irrompre a la moda urbana per trencar tots els esquemes, fa ja un parell de temporades que domina qualsevol look. No hi ha sabates més universals que el calçat blanc d'esport, un bàsic que no passa de moda i que combina sempre. Amb texans, pantalons de mudar, vestits o faldilles, les vambes blanques s'han convertit en una peça de culte per a qualsevol ocasió. I les famoses són les encarregades de marcar tendència. Miley Cyrus, Kendall Jenner, Bella Hadid o ...