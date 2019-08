Qui pertany a cada generació?

16.08.2019 | 20:32

Amb tantes generacions convivint, es fa una mica complicat determinar qui pertany a cada una. Abans, l'inici i el fi de les generacions estaven marcats per fets històrics. En l'actualitat, aquestes delimitacions estan més relacionades amb la tecnologia. Des de la més antiga a la més moderna, es pot prendre com a punt de partida als "baby boomers", els que van néixer entre 1946 i 1964. Aquesta és una generació marcada per la postguerra de la II Guerra Mundial i la rebel·lia de la dècada dels ...