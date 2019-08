«Pintar m'ajuda a alleujar el dolor»

17.08.2019 | 04:00

L'ART COM A TERÀPIA. Luisa Montes va començar a pintar després que li diagnostiquessin esclerosi múltiple perquè va comprovar que li alleujava el dolor. Ha estat una de les fundadores de Malkrònik, una associació terrassenca que vol ajudar els malalts crònics a través de l'art. Li agradaria escriure un llibre sobre la seva experiència perquè creu que per enfonsada que estigui una persona, se'n pot sortir.

Vostè no havia pintat mai abans que li diagnostiquessin la malaltia?De petita m'agradava molt dibuixar. Alguna vegada havia participat en algun concurs escolar però als 14 anys vaig deixar l'escola i em vaig posar a treballar.No va estudiar Belles Arts?No. Quan em van diagnosticar la malaltia, als 25 anys, treballava com a encarregada en un supermercat. Vaig haver de deixar la feina. Per aquella època, amb la meva mare anàvem cada setmana a la catedral del Sant Esperit i sempre passàvem per ...