D.O. toro fresc i distingit

03.08.2019 | 04:00

La "tinta de Toro" és un raïm de gran caràcter, fort, intens i penetrant... Però també pot ser delicat, suau, fràgil i fi. Així ho demostra l'Abios Nude, el nou vi de Bodegas Valbusenda inclòs dins la denominació d'origen Toro, localitzada entre les províncies de Zamora i Valladolid.L'Abios Nude està concebut per renovar el concepte dels vins de Toro i per acabar amb les idees preconcebudes quant al color i al sabor de la DO: és un vi rosat.El producte aporta la frescor de la seva delicada ...