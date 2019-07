I l'home va arribar a la Lluna

Reportatge

Laura Massallé

20.07.2019 | 04:00

La matinada del 21 de juliol de 1969, dos éssers humans van trepitjar per primer cop la superfície de la Lluna en una gesta històrica sense precedents que va ser retransmesa en directe per a tot el planeta Terra i que va quedar gravada per a la posteritat. Després d'un descens ple de tensió a bord de l'Eagle, Neil Armstrong, primer, i Edwin "Buzz" Aldrin, després, van caminar sobre el satèl·lit natural de la Terra, mentre Michael Collins l'orbitava a bord del Columbia. S'havia assolit "un ...