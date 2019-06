Talent jove als fogons

Reportatge

Laura Massallé

29.06.2019 | 04:00

La cuina mediterrània, i concretament la catalana, és una de les més ben valorades a escala mundial. Catalunya gaudeix d'unes condicions climatològiques i una situació territorial envejable, amb mar, muntanya, plana i rius; el que ajuda a tenir un bon i variat producte.En paral·lel, els xefs catalans han anat guanyant presència i reconeixement i cada cop hi ha més gent interessada per la gastronomia. Un gran nombre de cadenes de televisió hi han vist una oportunitat per aconseguir grans índexs ...