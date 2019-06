El sushi conquereix els paladars

Gastronomia

29.06.2019 | 04:00

Sushi significa agre. Agre. Ni arròs ni peix cru ni molt menys la unió d'arròs amb peix cru. Però el nom sí que fa referència a l'arròs que forma cada mos, banyat en vinagre, sucre i sal. "La part més important de fer bon sushi és crear un equilibri entre l'arròs i el peix. Si no estan en completa harmonia el sushi no tindrà bon sabor", diu Jiro Ono en el documental "Jiro dreams of Sushi". Ell és un artesà del sushi que, amb 93 anys, regenta Sukiyabashi Jiro, un petit restaurant de tot just 10 ...