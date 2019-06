"Un bon cuiner és el que treu ingredients, no el que n'afegeix"

Pol Ruiz

29.06.2019 | 04:00

En Pol Ruiz és el cap de cuina de l'Aürt i el Ma'i, dos conceptes gastronòmics liderats per l'egarenc Artur Martínez al Hilton Diagonal Mar de Barcelona.D'on neix la seva passió per la cuina?Jo tinc dues grans aficions: els cotxes i la cuina. Vaig començar un grau en enginyeria però al cap d'uns mesos vaig veure que no era el meu lloc. Vaig decidir canviar i començar Cuina i Serveis a l'escola Joviat. No va ser fàcil però vaig tenir el suport de la meva família. Ens vam posar en contacte amb ...